ترامب يهاجم هاريس: "لا تحترم الشعب اليهودي"

ياسر رشاد - القاهرة - في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة نائبة الرئيس كامالا هاريس، قائلاً إنها "لا تحترم الشعب اليهودي". جاء ذلك خلال حديثه في مقابلة إعلامية أشار فيها إلى موقف هاريس من القضايا المتعلقة بإسرائيل، متهماً إياها بأنها تتخذ مواقف لا تحترم مصالح الشعب اليهودي.





وأضاف ترامب في تصريحاته المثيرة للجدل، "أي يهودي يصوت لصالح كامالا هاريس يحتاج إلى الخضوع لفحص لقواه العقلية". وانتقد ترامب سياسات الإدارة الحالية تجاه إسرائيل، مؤكداً أنها تمثل خروجاً عن التزام الولايات المتحدة بدعم حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.





وقد أثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة من مختلف الأوساط، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتجاوزاً للحدود المقبولة في الخطاب السياسي، بينما رأى آخرون أنها تعكس قلقاً مشروعاً بشأن سياسات الإدارة الحالية تجاه إسرائيل والشعب اليهودي.