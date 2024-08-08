صحيفة: إسرائيل أبلغت واشنطن مسؤوليتها عن اغتيال هنية وهكذا ردت

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، عن إبلاغ إسرائيل رسمياً الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية .

وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في طهران، الأسبوع الماضي".

وأضافت نقلاً عن 3 أشخاص على دراية بتفكير البيت الأبيض، إنه رغم أن "إسرائيل لم تعلِّق على مقتل هنية، فقد أبلغت المسؤولين الأميركيين على الفور بأنها مسؤولة عن العملية".

وأشارت إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض عبَّروا عن دهشتهم واستيائهم من اغتيال هنية؛ حيث عدُّوه عقبة في مساعيهم المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة .

وكانت حركة حماس قد اعلنت يوم الأربعاء الماضي اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في قصف استهدف المكان الذي تواجد فيه بالعاصمة الإيرانية طهران.

كما اعلنت حماس أمس الثلاثاء يحيى السنوار رئيساً لمكتيها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الاوسط