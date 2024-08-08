تركيا تقدم طلبا رسميا للانضمام لدعوى الإبادة ضد إسرائيل في العدل الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدمت تركيا، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبتقديم تركيا لطلبها تصبح بذلك الدولة السابعة التي تعلن انضمامها بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.

وبحسب ما أكدت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أن "الملف الذي أعدته أنقرة من شأنه أن يؤثر على مسار على المراحل اللاحقة من القضية بطرق عديدة".

وأشارت إلى أن أنقرة تتوقع أن يؤدي طلب انضماها إلى "تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام للقضية".

ومن المتوقع أن يدعم النص الذي قدمته تركيا إلى المحكمة اليوم أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

المصدر : وكالات - عرب 48