واشنطن: قطعنا شوطاً طويلاً في مفاوضات غزة وهناك اقتراح جيد

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي جون كيربي، مساء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، مستجدات مفوضات وقف إطلاق النار في غزة .

وقال كيربي في حديث للصحفيين، إننا "نتحدث مع شركائنا لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وهو اتفاق جيد للجانبين".

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وأضاف "نحن وشركاؤنا في المنطقة لا نريد التصعيد واتساع نطاق الحرب".

وتابع "قطعنا شوطا طويلا في سد الفجوات بين الجانبين وهناك اقتراح جيد معروض عليهما قبوله".

وحول تعيين يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس خلفاً لاسماعيل هنية، أوضح كيربي أن "السنوار كان مهندس هجمات ٧ أكتوبر وكان دائما صاحب القرار فيها، كما ان يداه ملطختان بدماء أبرياء بعضهم أمريكيون".

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وأكد أنه "ينبغي للسنوار كصاحب قرار أن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأفادت حركة حماس ، اليوم الأربعاء، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإجراء صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل عبر الوسطاء ستستمر بعد اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا ل إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في تصريحات لـ "الأناضول": وضوع التفاوض كان يُدار بقرارات القيادة، والسنوار لم يكن بعيدًا عن عملية التفاوض بل حاضرًا بتفاصيلها".

وأضاف: "ستستمر عملية التفاوض، والمشكلة في العملية ليست التغيير الذي جرى في حركة حماس، بل في إسرائيل و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفي أمريكا التي لم تكن صادقة لا في وساطتها ولا في محاولتها الدفع لوقف إطلاق النار".

المصدر : وكالات