إطفاء حريق في سيارة أدوية حكومية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، من إخماد حريق نشب في سيارة أدوية حكومية.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق في سيارة نقل حكومية تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة.

تبين نشوب حريق في سيارة نصف نقل محملة بالأدوية تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة وذلك بطريق "الخارجة – الداخلة " ومتجهة لنقل شحنة دواء لقطاع الصحة بمركز الفرافرة وتسليمها للإدارة الصحية بالمركز.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحادث مع سيارة إسعاف وتمكنت من إخلاء الدواء من السيارة وإخماد الحريق الذي شب بالسيارة والحمولة دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.