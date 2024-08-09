الصحة: اصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة جراء الغارة على بلدة حناويه

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حناويه قضاء صور أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة، وتمت معالجة اثنين في طوارئ المستشفى وثلاثة عولجوا ميدانيا".

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