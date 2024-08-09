«الهجرة الدولية»: عودة طواعية لعشرات المهاجرين من تونس إلى جامبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، أن 166 مهاجراً من جامبيا اختاروا العودة طواعية إلى بلادهم في رحلة جوية بعد أن تقطعت بهم السبل في تونس.

وتساعد المنظمة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في تسيير رحلات للمهاجرين الراغبين في العودة إلى دولهم والاستفادة من برنامج «حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال أفريقيا»، والممول من الاتحاد الأوروبي. ومن بين العائدين في الرحلة التي توجهت أمس الأول إلى بانجول، 6 نساء.

وهذه ثاني رحلة تتجه إلى جامبيا من تونس يتم الإعلان عنها، بعد رحلة أولى في مايو الماضي ضمت 161 مهاجراً.

وقالت السلطات التونسية آنذاك إن حوالي 2500 مهاجر اختاروا بالفعل العودة إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري.

وتمثل العودة الطوعية أحد الحلول التي يأمل الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، أن تدفع الآلاف من المهاجرين في دول شمال أفريقيا، إلى العودة إلى بلدانهم من أجل إعادة بناء حياتهم.