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الصحة العالمية: المستشفيات في غزة غير قادرة على العمل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن كثير من المستشفيات الميدانية في غزة غير قادرة على العمل.

وأضافت المنظمة الأممية، أنها تتحرك بصعوبة في قطاع غزة جراء القصف وتتعرض لمخاطر جمة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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