رحيل الفنان التشكيلي حسن جابر.. مبدع جداريات أسيوط التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

توفي اليوم الخميس الفنان التشكيلي حسن جابر عن عمر يناهز 74 عامًا.

اشتهر الراحل بجدارياته في مدينة أسيوط، التي أبدعها على مدار سنوات. تقع هذه الجداريات عند مدخل أسيوط الشمالي، بطول 100 متر وعرض 9 أمتار، وتعبر عن تاريخ وحضارة أسيوط عبر العصور، وتم تصميمها بطريقة النقوش البارزة.

تعد هذه الجدارية من العلامات البارزة، حيث ترمز لأحداث تاريخية وثقافية لأسيوط عبر العصور. تم تحديد أربعة عصور للتعبير عنها: الفرعوني، الإسلامي، القبطي، والحديث.

يذكر أن الراحل وُلد في أسيوط في 4 فبراير 1950، وتوجد أعماله في مقتنيات العديد من المتاحف والمؤسسات، من أبرزها متحف الفن المصري الحديث.