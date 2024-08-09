سي إن إن عن مصدر مطلع: الوسطاء الرئيسيون سيحضرون جولة المفاوضات القادمة ومدير السي آي إيه سيقود الوفد الأميركي

اشارت "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع، بان الوسطاء الرئيسيون سيحضرون جولة المفاوضات القادمة ومدير السي آي إيه سيقود الوفد الأميركي.
ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع، بانه يتم التخطيط لعقد اجتماع في الموعد الذي أعلن عنه بيان قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر.
واوضح المصدر المطلع بان الاجتماع الذي يتم التخطيط له من المتوقع أن ينعقد لكن يحتاج موافقة إسرائيل وحماس.
ودعا قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، مساء الخميس، إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 15 آب الجاري، بالدوحة أو القاهرة.
جاء ذكر في بيان مشترك وقعه قادة الدول الثلاث المصري عبد الفتاح السيسي، والقطري تميم بن حمد آل ثاني، والأمريكي جو بايدن، وفق ما نشره الديوان الأميري القطري.
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