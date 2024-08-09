استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بخمس نقاط مئوية

أظهر استطلاع أجرته "إبسوس" ونُشر اليوم أن مرشحة الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42 في المئة مقابل 37 في المئة.

ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في 22 و23 تموز وأظهر تفوقها بنسبة 37 في المئة مقابل 34 في المئة لصالح ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أميركياً ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من آب، أن أربعة في المئة من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنةً بعشرة في المئة في تموز. وأجرت "إبسوس" استطلاع آب بشكل مستقل عن "رويترز".

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاماً) ودعم ترشحها بعد أداء كارثي في مناظرة أمام ترامب في 27 حزيران.