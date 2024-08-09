شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الاضطرابات في بريطانيا.. ستارمر: سنواصل الضغط على مثيري الشغب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أن السلطات ستواصل حملتها الصارمة ضد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة والعنيفة التي اجتاحت شوارع البلاد، رغم تجنب ليلة من أعمال الشغب بفضل التواجد الكثيف للشرطة، وآلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله، اليوم الخميس، إنه سيعقد اجتماعا طارئا آخر مع مسؤولي إنفاذ القانون "للتفكير مليا فيما حدث الليلة الماضية" والتخطيط للأيام القادمة.

وقال ستارمر لمحطات إذاعية: "من المهم ألا نتراخي في هذا الشأن".



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