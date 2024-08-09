عائلات الرهائن تدعو الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة الإفراج

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن عائلات الرهائن المحتجزين دعت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها إلى الإسراع في استكمال التفاصيل الأخيرة الناقصة لتنفيذ صفقة الإفراج عن أحبائهم. وأكدت العائلات في بيان صدر اليوم أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو المماطلة.

وشدد البيان على ضرورة وضع حد للمعاناة التي تعيشها العائلات وأسر الرهائن، داعين الحكومة إلى إعطاء الأولوية لهذا الملف الحساس والعمل على إتمامه بأسرع وقت ممكن. وذكرت العائلات أن جميع الأطراف الدولية والوسطاء أبدوا استعدادهم لتسهيل تنفيذ الصفقة، وهو ما يجعل التأجيل غير مبرر.

واختتمت العائلات بيانها بمناشدة الحكومة بأن تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية بشكل فوري، محذرة من العواقب النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على المزيد من التأخير.

بيان قطري مصري أمريكي يدعو إلى إنهاء المعاناة في غزة واطلاق سراح الرهائن

أصدر كل من قطر ومصر والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن الوقت قد حان لوضع حد فوري للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللرهائن وعائلاتهم. وأوضح البيان أن الأطراف الثلاثة عملت على مدى أشهر للتوصل إلى اتفاق شامل، وهو الآن جاهز ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ.

وشدد البيان على أنه لا ينبغي إضاعة المزيد من الوقت، وأنه لا يجب أن تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل. وأكدت الدول الوسيطة استعدادها لتقديم مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ إذا اقتضت الضرورة.

كما دعا البيان الجانبين المعنيين إلى استئناف المحادثات في 15 أغسطس بالعاصمة القطرية الدوحة أو في القاهرة، بهدف سد الثغرات المتبقية وتحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة.

وزارة الدفاع السورية: إصابة 4 عسكريين بجروح في قصف إسرائيلي على المنطقة الوسطى

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن أربعة من أفراد الجيش السوري أصيبوا بجروح نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف مواقع في المنطقة الوسطى من سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القصف أسفر أيضًا عن وقوع بعض الخسائر المادية في المنشآت المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم، وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها، إلا أن بعضها نجح في الوصول وإحداث أضرار مادية وإصابات بشرية. ولم يحدد البيان المواقع التي تعرضت للقصف أو طبيعة الأضرار بالتفصيل.

وأضافت وزارة الدفاع أن هذا الهجوم يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي تهدف إلى دعم الجماعات المسلحة وإضعاف القدرات الدفاعية السورية. وأكدت الوزارة أن الجيش السوري يحتفظ بحقه في الرد على هذه الهجمات في الوقت والمكان المناسبين.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص، وأن أصداء الانفجارات سُمعت في عدة مناطق مجاورة. وذكرت تقارير أولية أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق القريبة من مواقع القصف.

وتأتي هذه الضربة في إطار سلسلة من الهجمات التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي السورية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقول إنها تستهدف مواقع إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني، فيما تؤكد دمشق أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.