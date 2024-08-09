وليم بيرنز سيقود الجانب الأميركي في محادثات التهدئة بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مطلع لـCNN أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليم بيرنز سيقود الجانب الأميركي في المحادثات المقبلة المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لا سيما في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

وذكر المصدر أن اختيار بيرنز لقيادة هذه المحادثات يعكس الأهمية التي توليها واشنطن لتحقيق تهدئة دائمة في المنطقة، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في الشؤون الدبلوماسية والاستخباراتية، والتي تجعله مرشحاً مثالياً لقيادة المفاوضات في هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستشمل مناقشة الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار، وكذلك القضايا الإنسانية العاجلة مثل فتح المعابر وتقديم المساعدات إلى المدنيين في غزة. وأوضح أن الدور الأميركي سيكون محورياً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاقات المحتملة على الأرض.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات ستُجرى بالتنسيق مع دول إقليمية ودولية أخرى، على رأسها مصر وقطر، اللتين تلعبان دوراً مهماً في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس. كما أكد أن الإدارة الأميركية ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لمنع المزيد من التصعيد والتوصل إلى حل طويل الأمد يعيد الهدوء إلى المنطقة.

مصادر يمنية: غارات أميركية بريطانية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في الحديدة

أفادت مصادر يمنية بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في منطقتي رأس عيسى والصليف بمحافظة الحديدة. وأكدت المصادر أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ يستخدمها الحوثيون في هجماتهم ضد قوات التحالف العربي والمدنيين.

وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن تدمير عدد من المنشآت العسكرية ومقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين. وأضافت أن الضربات الجوية جاءت في إطار تصعيد دولي ضد الجماعة، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي نفذتها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن أمن الملاحة في المنطقة.

وتأتي هذه الغارات في وقت تتزايد فيه التوترات العسكرية في اليمن، حيث يسعى التحالف الدولي إلى تضييق الخناق على الحوثيين في الحديدة، التي تُعتبر ميناءً استراتيجيًا يمثل شريان حياة للجماعة، ويستخدمونه في تلقي الدعم اللوجستي والأسلحة.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحوثيين على الغارات حتى الآن. بينما أفادت تقارير محلية بأن الحوثيين قد يقومون بالرد على هذه الغارات بتكثيف هجماتهم على مواقع التحالف والمناطق المحيطة بها.