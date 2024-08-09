مكتب نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدها المفاوض في 15 أغسطس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستقوم بإرسال وفدها المفاوض في 15 أغسطس إلى مكان سيتم تحديده لاحقًا. جاء هذا الإعلان في ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تشهدها المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن ومعالجة الوضع في قطاع غزة.

وأكد مكتب نتنياهو أن الخليج 365 الإسرائيلي سيتوجه إلى المفاوضات وهو مجهز بمواقف واضحة تسعى لضمان أمن إسرائيل ومصالحها الوطنية. وأوضح البيان أن اختيار مكان الاجتماع سيتم بالتشاور مع الأطراف المعنية، ويُتوقع أن يكون في إحدى العواصم الإقليمية، مثل القاهرة أو الدوحة.

يأتي هذا التحرك في سياق الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للضغط من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة والتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق جميع الأطراف. وكان البيان المشترك الذي أصدرته تلك الدول قد دعا إلى استئناف المحادثات في 15 أغسطس، ما يشير إلى توافق دولي على أهمية الإسراع في إنهاء هذه الأزمة.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن الخليج 365 المفاوض سيضم مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية، وهو ما يعكس جدية إسرائيل في التعامل مع هذه المفاوضات. وكرر البيان التزام إسرائيل بالبحث عن حلول تضمن استقرار المنطقة وتعزز أمنها القومي.

مسؤولون إسرائيليون: إسرائيل كانت على علم مسبق بالبيان المشترك الأمريكي القطري المصري

كشف مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالبيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة وقطر ومصر، والذي يدعو إلى وضع حد فوري لمعاناة سكان قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن. وذكر المسؤولون أن الفكرة الأساسية للاجتماع وللبيان تم طرحها من قبل واشنطن خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل كانت جزءًا من المناقشات التي سبقت الإعلان عن البيان، وأنها أطلعت على محتواه قبل إصداره. وأوضحوا أن الحكومة الإسرائيلية كانت تدرك أهمية البيان وتداعياته على الوضع الراهن في المنطقة، ما جعلها تتعامل معه بحذر وبالتنسيق مع حلفائها.

وأشار المسؤولون إلى أن الاجتماع الذي تقرر عقده في الدوحة أو القاهرة لمناقشة تفاصيل الصفقة قد يكون فرصة لتقديم حلول عملية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ هذه الخطوة. وأكدوا أن إسرائيل تسعى لضمان مصالحها الأمنية والسياسية في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ختامًا، شدد المسؤولون على أن إسرائيل مستمرة في التواصل مع حلفائها في واشنطن والقاهرة والدوحة لضمان أن أي خطوات تتخذ ستكون في صالح الأمن القومي الإسرائيلي وتساهم في استقرار المنطقة