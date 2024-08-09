قوات الاحتلال تقتحم بلدة روقين في محافظة سلفيت بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لوسائل إعلام عربية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، منذ قليل، بلدة روقين الواقعة في محافظة سلفيت بالضفة الغربية. ووفقًا للمصادر، فقد رافقت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام بإطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع أهالي البلدة.

شهود عيان ذكروا أن القوات الإسرائيلية حاصرت عدة منازل في البلدة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، تخللها تدمير لمحتويات بعض المنازل واعتقال عدد من الشبان. وأكدت المصادر أن الاقتحام جاء في إطار حملة مداهمات واسعة تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

من جهته، قال أحد سكان البلدة إن الاقتحام تسبب في حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، خاصة الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال قامت بفرض طوق أمني على البلدة، ومنعت الدخول والخروج منها وإليها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق مداخل البلدة بشكل كامل، ونشرت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، مما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم.

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدة إصابات وقعت في صفوف المواطنين نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، في ظل تزايد التوترات والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الفترة الأخيرة.

امريكا : أي تصعيد إيراني قد يقوض آمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

حذر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية من أن أي تصعيد إيراني في المنطقة قد يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وجاءت هذه التصريحات في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، على خلفية التصعيد المستمر في غزة.

المسؤول أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل بجدية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لإحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء العنف في غزة، لكنه أكد أن أي تدخل أو تصعيد من قبل إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويعقد الجهود الدبلوماسية الجارية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تحركات إيران في المنطقة، مشددًا على أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها إذا لزم الأمر. وتابع أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا حثيثة لمنع تصعيد الموقف، وضمان أن تبقى الأبواب مفتوحة أمام الحلول الدبلوماسية.

وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي يعملون بشكل متواصل مع الشركاء في المنطقة لتجنب تصعيد الأوضاع، خاصة في ظل الوضع الحرج في غزة. ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها تسعى للتوصل إلى حل سلمي ينهي دوامة العنف ويضمن أمن جميع الأطراف المعنية. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي خطوات تصعيدية من قبل إيران ستُقابل برد حازم من الإدارة الأمريكية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وعلى الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.