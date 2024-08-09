شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بأمريكا تدعو للحذر من العاصفة "ديبي".. وتنشر أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

كما دعت في حال الطوارئ الاتصال على ارقام طوارئ السفارة التالية:

(202) 746-3555 (202) 746-0666 (202) 746-9777 (202) 746-2888



حالة طوارئ

الدمام - شريف احمد - دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، الموجودين في الولايات (كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا) وواشنطن العاصمة إلى اخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية بسبب تداعيات العاصفة "ديبي".



وأعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن حالة الطوارئ في ولايتي جورجيا وساوث كارولينا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة على مستوى الولايتين بسبب الظروف الطارئة الناجمة عن إعصار "ديبي" الذي بدأ الأحد وما يزال مستمراً.