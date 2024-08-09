رئيس الوزراء السلوفاكي:مشكلة إمدادات النفط لمصفاة سلوفاكيا لا تزال ملحة

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في كلمة مصورة على فيسبوك إن مشكلة إمدادات النفط لمصفاة سلوفاكيا، والتي توقفت جزئيًا بسبب إدراج شركة النفط الروسية لوك أويل على القائمة السوداء من قبل أوكرانيا، لا تزال ملحة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال فيكو "إن إمدادات النفط لشركة سلوفنافت تظل على رأس جدول الأعمال في المستقبل، ونحن نساعد في حل هذه المشكلة بكل الطرق الممكنة، حتى نتمكن من تجنب أزمة المنتجات البترولية".

وأوقفت أوكرانيا نقل نفط شركة لوك أويل عبر أراضيها إلى المجر وسلوفاكيا بسبب إدراجها في قائمة العقوبات.

و يتم توريد النفط من روسيا إلى هذه الدول عبر خط أنابيب دروجبا النفطي الممتد عبر أوكرانيا.