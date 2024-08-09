موقف الطلاب الراسبين في اختبارات القدرات من تسجيل كلياتها في تنسيق 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، كما أن اختبارات القدرات لن يتم إعادتها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.