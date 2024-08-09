السيطرة على حريق بحديقة ملحقة بدار مسنين في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطرة على حريق نشب في الحديقة الملحقة بدار مسنين بحي السويس، دون أن تسجل أي إصابات بين النزلاء.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من قائدي السيارات المارين في منطقة الخدمات وشارع المحكمة حول اندلاع حريق في الحديقة المجاورة لدار المسنين بجوار مديرية التضامن الاجتماعي.

وعلى الفور، تم توجيه سيارات الإطفاء من نقطة التمركز القريبة في شارع المحافظة، ونجحت القوات في التعامل مع الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المباني المخصصة لإقامة النزلاء.

أشرف رجال الإسعاف ومشرفو الدار على إخلاء النزلاء ونقلهم إلى منطقة آمنة، بينما قام مرور السويس بتحويل الطريق لضمان وصول سيارات الإطفاء في وقت أقل.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في أشجار النخيل والنباتات التي يصل ارتفاع بعضها إلى مستوى المباني، وتمت عمليات التبريد لباقي الأشجار والأجزاء التي لم تتأثر بالنيران.