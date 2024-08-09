شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات أقصى مدة لإيداع الأطفال فى دور الرعاية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

التعامل الجنائي مع الطفل يختلف عن الشخص البالغ، وحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 8 أحكام تصدرها محكمة الأحداث دون سن الـ 15 سنة، طبقا للمادة 101 من القانون.



ومن بين الحكام التي تصدر على الطفل المرتكب جرم إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث.



والمادة 107 من القانون حددت مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، لا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح، وثلاث سنوات في حالة التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي اودع بها الطفل ان تقدم إلى المحكمة تقريرا على حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.