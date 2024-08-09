ترامب يجدد التزامه بمناظرة هاريس 10 سبتمبر ويواصل سخريته منها

ياسر رشاد - القاهرة - جدد دونالد ترامب التزامه بمناظرة نائبة الرئيس جو بايدن "كامالا هاريس" بعد انسحابه مؤخرًا، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مطولًا أمس سخر فيه من منافسته الجديدة، وتفاخر بحشده في 6 يناير 2021، وانتقد الأسئلة حول الحماس الذي أحدثته حملتها.

ووفقا لوكالة اسوشتيد برس الأمريكية، بينما كان المرشح الجمهوري للرئاسة يتحدث للصحفيين في منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعلنت شبكة "إيه بي سي" أن ترامب وهاريس، المرشحة الديمقراطية، اتفقا على إجراء مناظرة في العاشر من سبتمبر ، وهو ما يمهد الطريق لمواجهة متوقعة على نطاق واسع في انتخابات غير مسبوقة بالفعل، وقال ترامب إنه اقترح إجراء ثلاث مناظرات مع ثلاث شبكات تلفزيونية في سبتمبر.

وسخر ترامب مرارا وتكرارا من هاريس ووصفها بانها ليست ذكية بما يكفي لمناظرته، ومن جانبها، حاولت هاريس تحريض ترامب على المناظرة وقالت لجمهور في أتلانتا مؤخرا أنه إذا كان لديه أي شيء ليقوله عنها، فيجب أن " يقوله وجها لوجه ".