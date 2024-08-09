الاحتلال يقنحم طولكرم فجر اليوم وينشر القناصة بمحيط أحد المنازل

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، لمدينة طولكرم ومحاصرة منزلا فيها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قامت قوات الاحتلال باقتحام المدينة من محورها الغربي، ومحاصرة منزل بالقرب من مستشفى الإسراء (الزكاة)، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة، ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر المملوك لما تزعم تلك القوات أنه "مطارد" ومطلوب لديها.

وقالت مراسلة الوكالة الفلسطينية، إن عملية الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر حطاب بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وفي سياق متصل، شهدت الليلة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي السيلة الحارثية وعرابة، وقرى رمانة وزبوبا وتعنك والطيبة والطيبة وعانين في محافظة جنين .

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العديد من بلدات وقرى محافظة جنين، وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، وسيرت ألياتها في شوارعها وأحيائها ونصبت حواجز متنقلة.