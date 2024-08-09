هاريس تتقدم على ترامب من حيث دعم الأمريكيين

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة إبسوس لعلم الاجتماع أن نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية من الحزب الديمقراطي كامالا هاريس تتقدم بخمس نقاط مئوية على المرشح الجمهوري دونالد ترامب من حيث مستوى الدعم بين الأمريكيين.

ووفقا لرويترز، بجاء نتيجة البحث، إن 42% من المشاركين مستعدون للتصويت لهاريس و37% لترامب، أما الـ4% الآخرون من الناخبين فسيدعمون المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.

وأُجري الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس بين أكثر من ألفي ناخب أميركي. ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر.

من المقرر أن يتلقي المرشحين في مناظرة سويا الشهر المقبل.