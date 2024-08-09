وكالة الطاقة الذرية تؤكد سلامة محطة كورسك النووية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد هجوم أوكرانيا عليها..

الجمعة 09/أغسطس/2024 - 06:06 ص 8/9/2024 6:06:15 AM

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها لا ترى أي أسباب للقلق بشأن السلامة النووية لمحطة كورسك للطاقة النووية وسط هجوم الجيش الأوكراني على منطقة كورسك.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال المكتب الصحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة تاس:"إن الوكالة تتابع التقارير حول التطورات الأخيرة ولديها قنوات اتصال مفتوحة مع جانبي الصراع، وفي هذه المرحلة لا يوجد سبب للقلق فيما يتعلق بالسلامة والأمن النوويين".

وأضاف المكتب الصحفي أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي أكد أن جميع محطات الطاقة النووية، بغض النظر عن مكان وجودها، لا ينبغي أن تكون هدفا لهجوم مسلح".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية بدأت هجومًا واسع النطاق على منطقة كورسك في 6 أغسطس الجاري.