سبب حظر فنزويلا لمنصة إكس ومهاجمة مادورو لإيلون ماسك

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة جديدة لمحاولة السيطرة على المعارضة في فنزويلا، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الخميس، إنه وقع قرارا يحظر الوصول إلى منصة إكس "تويتر سابقا" للتواصل الاجتماعي في البلاد لمدة عشرة أيام.

وبحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز، فيقوم مادورو بشن هجمات متكررة على إيلون ماسك مالك إكس منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في 28 يوليو.

وقام مادورو ولجنة الانتخابات بإعلان فوزه بولاية ثالثة، إلا أن المعارضة تقول إن مرشحها هو الذي فاز وتقول إن لديها إحصاءات للأصوات تثبت ذلك، ورفضت النتائج.

وعقب انتهاء الانتخابات، شارك فنزويليون في احتجاجات في داخل البلاد وخارجها مطالبين مادورو بالاستقالة والإقرار بفوز مرشح المعارضة إدموندو جونثاليث.

الرئيس الفنزويلي يطالب انصاره بعدم استخدام واتس آب وتبديله بتليجرام ووي شات

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في الاحتجاجات حيث كان يتم الترويج للاحتجاجات على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

كما طالب مادورو في وقت سابق من هذا الأسبوع أنصاره بالتوقف عن استخدام تطبيق المراسلة واتساب والاتجاه إلى تليجرام أو وي تشات، وقال إنه يجري استغلال التطبيق لتهديد عائلات قوات الجيش والشرطة.