شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إيد واحدة للتحالف الوطنى تدعم الأسرة المصرية في كل شبر بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حملة إيد واحدة، واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني، على مدار عامين، وتأتي من أجل تخفيف العبء على كل أفراد الأسرة المصرية، إيمانا بدور الأسرة المصرية التي تعد بمثابة نواة للمجتمع، وقد حرص التحالف الوطني على تقديم كافة سبل الدعم من اجل تحقيق الأمن الغذائي للأسر المحتاجة، وتخفيف العبء عن كاهلها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثيرون، حيث يتم توزيع الكراتين الغذائية طوال مدة الحملة.

وتهدف الحملة لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الإستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

وتعكف الحملة لخدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، ويسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ تدشينه في عام 2022، على مساعدة الدولة، في الجهود التنموية للأسر الأكثر احتياجا، وهناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها مثل "ازرع وستر وعافية وفرح قلبي" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني".