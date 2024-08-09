"أمبري": تعرُّض سفينة تجارية لهجوم بمسيّرة على بُعد 58 ميلًا بحريًّا جنوبي الحديدة

أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانيّة، بتعرُّض سفينة تجاريّة لهجوم بمسيّرة على بُعد 58 ميلًا بحريًّا جنوبي ​الحديدة​. وكانت قد أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة أمس، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير طائرتَين بدون طيّار ومحطّة تحكّم أرضيّة وثلاثة صواريخ "كروز" مضادّة للسّفن تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأسلحة شكّلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة". وشدّدت على أنّ "هذا السّلوك المتهوّر والخطير من جانب الحوثيّين يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميَّين".

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