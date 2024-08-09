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"أمبري": تعرُّض سفينة تجارية لهجوم بمسيّرة على بُعد 58 ميلًا بحريًّا جنوبي الحديدة

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أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري البريطانيّة، بتعرُّض سفينة تجاريّة لهجوم بمسيّرة على بُعد 58 ميلًا بحريًّا جنوبي ​الحديدة​.

وكانت قد أعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة أمس، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوّاتنا في تدمير طائرتَين بدون طيّار ومحطّة تحكّم أرضيّة وثلاثة صواريخ "كروز" مضادّة للسّفن تابعة للحوثيّين المدعومين من إيران، في المناطق الّتي يسيطرون عليها في اليمن"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الأسلحة شكّلت تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوّات الأميركيّة وقوّات التّحالف والسّفن التّجاريّة في المنطقة". وشدّدت على أنّ "هذا السّلوك المتهوّر والخطير من جانب الحوثيّين يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميَّين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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