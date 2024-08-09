مادورو أعلن حجب موقع "إكس" في فنزويلا لمدة 10 أيام: ينشر الكراهية والفاشية

أعلن الرّئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ (Nicolás Maduro)، الموافقة على مقترح اللّجنة الوطنيّة للاتصالات بحجب موقع "إكس" للتّواصل الاجتماعي في ​فنزويلا​ لمدّة 10 أيّام، حتّى يقدّم الموقع ضماناته بشأن احترام القوانين الفنزويليّة.

وأشار إلى أنّ موقع "إكس" الّذي كان اسمه "تويتر"، وهو تابع لإيلون ماسك، "انتهك جميع القواعد للموقع ذاته"، متّهمًا الموقع "بنشر الكراهيّة والفاشية، وإشعال حرب أهليّة والموت والمواجهة بين الفنزويليّين، وهو انتهك قوانين فنزويلا كافّة".

وسبق لمادورو أن اتّهم الولايات المتّحدة الأميركيّة وإيلون ماسك شخصيًّا، بإدارة الاحتجاجات ضدّ نتائج الانتخابات الرّئاسيّة في فنزويلا، الّتي اندلعت في أعقاب إعلان السّلطات فوز مادورو بولاية رئاسيّة جديدة.