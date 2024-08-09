أردوغان: نسعى مع قطر لتكثيف جهود إحلال السلام في المنطقة

ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد لقاءً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة، موضحةً أن الجانبين تناولا العلاقات بين تركيا وقطر، والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل وعبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أظهرت مرة أخرى أنها لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل يرسي السلام والهدوء الدائمين في المنطقة، وأنها تعتزم بالتعاون مع قطر زيادة الجهود الرامية لتحقيق نتائج في هذا الصدد.

ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة، من خلال هجماتها في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، أعلن أردوغان عزم تركيا التام على الارتقاء بالتعاون مع قطر إلى مستويات أعلى في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وخصوصا العلاقات الاقتصادية، موضحا أن التضامن بين البلدين سيتعزز من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة.