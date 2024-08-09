النشرة: حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "مع استمرار التّصعيد الإسرائيلي ضدّ المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يستمرّ الحذر الشّديد مخيّمًا هذا الصّباح على المنطقة، انطلاقًا من محور سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتّى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا".

ولفت الى ان "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي واصل طلعاته الاستكشافيّة طوال ساعات اللّيل وحتّى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى أجواء البقاعَين الشّرقي والغربي".