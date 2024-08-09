إيه بي سي نيوز: ترامب وهاريس وافقا على المشاركة في مناظرة سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة أسوشيتد برس، إن قناة إيه بي سي نيوز أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي وافقا على المشاركة في مناظرة في 10 سبتمبر المقبل.

كان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، قال اليوم الخميس إن العالم قريب جدا من حرب عالمية وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.

وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا- "إننا قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا وإنه لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير".

واقترح الرئيس الأمريكي السابق إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب "اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر، ومع أن بي سي على العشار منه، ومع أيه بي سي في الـ25 منه"، مضيفا "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك، كما تعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة".

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري، حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.