شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: لا يوجد سقف أو خطوط حمراء فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، إن الحوار الوطنى يهدف رسم السياسة الحقيقية لجمهورية مصر العربية المبنية على الائتلاف، وليست فقط على الاختلاف، مضيفا :" بمعنى أن يكون هناك أفكار مختلفة وتعددية حزبية، ولولا وجود إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصلاح الوضع السياسى فى مصر ما أطلق هذا الحوار، وما تم تنفيذ توصياته، ليس فقط على المنحنى السياسى ولكن الاقتصادى أيضا".

وأضاف أيمن محسب فى تصريحات له، أن الحوار الوطنى يرسم الجمهورية الجديدة بشكل مطلق، ويضع روشتة للحكومة فى كل المجالات، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وفقا لآراء خبراء البلد والمتخصصين.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية تستند على الاشتباك مع القضايا التي تشغل الرأي العام، وتعبر عن مشكلات حقيقية يعانى منها المواطن المصرى، وهو بذلك أداة اشتباك مع الواقع الذى يعيشه المصريون فى العديد من القضايا، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى هو الأداة الحقيقية لإصلاح المجتمع، متابعا :" فلا يوجد سقف أو خطوط حمراء فى الحوار الوطنى على الإطلاق، ومن يتحدث له الحرية الكاملة، وهو أمر لم يكن موجودا مسبقا، وهو ما ساهم فى تحقيق تغيير جذرى داخل الأحزاب".