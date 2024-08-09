طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم الموافقة على الاتفاق المعروض بخصوص الأسرى.
وأشار سموتريتش، في تصريح له، إلى أنه "يجب ألا نقع في مصيدة الدول الوسيطة التي تحاول فرض اتفاق استسلام علينا".
وأكد وزير المالية الإسرائيلي، أنه "لم يحن الوقت لوقف الحرب قبل إبادة حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش طالب نتانياهو بعدم الموافقة على الاتفاق المعروض بخصوص الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.