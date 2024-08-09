سموتريتش طالب نتانياهو بعدم الموافقة على الاتفاق المعروض بخصوص الأسرى

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم الموافقة على الاتفاق المعروض بخصوص الأسرى.

وأشار سموتريتش، في تصريح له، إلى أنه "يجب ألا نقع في مصيدة الدول الوسيطة التي تحاول فرض اتفاق استسلام علينا".

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، أنه "لم يحن الوقت لوقف الحرب قبل إبادة حماس".