شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مباحثات مصرية وجهود مكثفة لوقف الحرب فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كم كبير من التحركات من قبل القيادة السياسية في مختلف الاتجاهات للوصول لحل عاجل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطيني ثابت مشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية المستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مؤكد أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية، وهو ما يعكس قوة مصر في المنطقة بشكل عام، وحرصها الدائم على استقرار المنطقة وعدم الانزلاق في صراعات.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية حريصة على إنهاء الصراع في المنطقة، ودائما في كل المحافل الدولية تنادي بسرعة وقف الحرب الغاشمة، ودخول المساعدات وضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار واللجوء للمسار التفاوضي لحل القضية الفلسطينية والعمل على مبدأ حل الدولتين، والتصدي لكافة المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري وتصفية القضية على حساب استقرار وأمن الدول المجاورة.

وشدد غنيم، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولى دور في وقف هذه الحرب الغاشمة، حرب الإبادة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وحل الدولتين ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب لا تسقط بالتقادم أمام العالم أجمع.