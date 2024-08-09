السفارة الأميركية في بيروت في تذكير جديد لرعاياها: نشجع الراغبين بمغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم

ذكرت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان أنها "تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع مسارهم المفضل".

وأوصت "المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الطارئة والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".