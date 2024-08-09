"النشرة": إطلاق نار على مسيّرة إسرائيلية تبث عبارات تحريضية ضد "حزب الله" فوق بنت جبيل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"إطلاق نار من أسلحة رشّاشة على المسيّرة الإسرائيليّة الّتي تبثّ عبارات تحريضيّة ضدّ "حزب الله"، عبر مكبّر صوت مثبَّت عليها، فوق بيت ياحون- كونين- بنت جبيل".

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