الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان

الجمعة: ٩ آب ٢٠٢٤النشرة: الصباحية

الحالة العامة:

أفادت مصلحة الارصاد الجوية، بأن "طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل".

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ،ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل لتعود الى معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية في الفترة المسائية كما تنشط الرياح أحياناً .

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على المرتفعات الشمالية.