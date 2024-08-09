مصرع وإصابة 35 شخصًا جراء حادث تحطم حافلة في تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن محافظ أنقرة، واصب شاهين، صباح اليوم، عن مصرع تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين على الأقل، إثر انحراف حافلة كانت تقلهم واصطدامها بأحد أعمدة جسر علوي على طريق سريع بالقرب من العاصمة.

وقال شاهين: “إن الحادث وقع في مدينة بولادلي التي تبعد نحو 80 كيلومترًا عن العاصمة أنقرة، عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة إزمير غرب تركيا متجهة إلى مدينة أجري في شرق البلاد.

ولفت إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحادث الذي أدىّ إلى إغلاق جانب واحد من الطريق السريع، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات في مدينتي بولادلي وأنقرة من أجل تلقي العلاج.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط