رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يستقبل إمام وخطيب المسجد النبوي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يوسف رضا جيلاني فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير بمقر مجلس الشيوخ بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الاستاذ نواف بن سعيد المالكي وعدد من قيادات الأحزاب السياسية المختلفة في مجلس الشيوخ وذلك خلال زيارته الرسمية للبلاد ضمن جدول برنامج زيارات أئمة الحرمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

في بداية القاء رحّب رئيس مجلس الشيوخ بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح محمد البدير والوفد المرافق له، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، مقدماً شكره للمملكة على دعمها الدائم لباكستان في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات، وكذلك في جهود مكافحة التطرف والإرهاب ونشر قيم الوسطية والاعتدال ، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس قوة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتم تسليط الضوء خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط بين باكستان والمملكة العربية السعودية، حيث أكد الطرفان على أهمية الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين على أساس العقيدة الإسلامية المشتركة والتاريخ المشترك، والقيم الإسلامية التي يتقاسمها الشعبان.

وعبّر عن شكره وامتنان بلاده للمملكة العربية السعودية على منحها فرص العمل للجالية الباكستانية، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر الباكستانية.

مشدداً على أهمية التعاون المستمر والمتنامي بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في المجال العسكري والأمني بما يعزز من القدرات الدفاعية لكلا البلدين ويعمق التعاون الاستراتيجي بينهما.

وتم خلال اللقاء مناقشة قضية الإسلاموفوبيا، وقد أكد الطرفان على ضرورة مواجهة الإسلاموفوبيا من خلال نشر الوعي وتقديم صورة صحيحة للإسلام، بما يعكس القيم الحقيقية للدين الإسلامي ويصحح المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع الدولي.

