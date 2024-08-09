لبنان تدعم البيان المشترك بين مصر و قطر و أمريكا بشأن غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب انضمام الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة بشأن غزة في 15 أغسطس وحث كل الأطراف المعنية على تسريع إطلاق الأسرى ووقف النار.

لبنان تدعم قرار وقف إطلاق النار في غزة

وقال بو حبيب عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن "الحكومة اللبنانية تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني"، مشيرا إلى أن "الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع اتفاق إطار تستحق الثناء.

وتقدر حكومة لبنان أهمية الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استنادا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735".

وأكد وزير خارجية لبنان أن الحكومة اللبنانية "تعتبر أن لا مجال للتأخير الإضافي، وتحض كل الأطراف المعنية على تسريع عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردد".



ووأشار بو حبيب إلى أن حكومة لبنان تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي كل الأطراف المعنية".



وختم وزير خارجية لبنان : "تنضم الحكومة اللبنانية إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الخميس، 15 آب، في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور، لقد حان الوقت للتصرف بحزم والوفاء بالتزاماتنا لإحلال السلام وإعانة الأفراد المحتاجين والمتأثرين بالأحداث الجارية وعودة الهدوء إلى المنطقة".