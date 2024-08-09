بريطانيا تعلن استهداف اليمن لسفينة تابعة لها في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات تجارة بحرية بريطانيا اليوم الجمعة أن 4 هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن.

اليمن تستهدف سفينة بريطانية

وقالت هيئة عمليات تجارة بحرية بريطانيا في بيان على موقع "إكس" "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن".

وأضاف بيان بريطانيا: أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة "آر بي جي" انفجرت على مقربة من السفينة من مركبين صغيرين باللونين الأبيض والأسود، وعلى متن كل منهما 4 أشخاص، وبحسب ماورد كان الأشخاص المتواجدين على المركبين يرتدون معاطف مطر بيضاء".

وتابع بيان بريطانيا: "أبلغ الربان عن هجوم آخر بصاروخ في الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش انفجر علة مقربة من السفينة".



وأشار بيان بريطانيا إلى أن الربان أبلغ عن هجوم ثالث في الساعة 3:40 بالتوقيت العالمي بواسطة زورق مسير غير مأهول وأطلق الفريق الأمني التابع للسفينة النار عليه".

