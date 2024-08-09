صاروخ اعتراضي إسرائيلي يخطئ هدفه ويقع في الجليل الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر لبنانية، بأن صاروخ اعتراضي إسرائيلي أخطأ هدفاً جوياً في أجواء الجليل الغربي، وسقط عند أطراف بلدة الناقورة .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

9 شهداء وعشرات الجرحى في مجازر الاحتلال بغزة

في وقت سابق، استُشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، صباح وفجر اليوم الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ 308.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثامين 4 شهداء وعدداً من الجرحى إثر قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة مطر، بمخيم النصيرات، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفى العودة وشهداء الأقصى.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين، أحدهما طفل، في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد شاب برصاص قناصة الاحتلال في البلدة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شرق مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة 18 مواطنا بينهم أطفال.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة المغراقة وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأمس الخميس، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارت على مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إصدار جيش الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في أحياء عدة بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.