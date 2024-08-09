حزب الله يستهدف مقر قيادة في كريات شمونة وموقع المطلة بصلية صواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، اليوم الجمعة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 09:40 من صباح يوم الجمعة 09-08-2024 تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏