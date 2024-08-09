حزب الله يستهدف مقر قيادة في كريات شمونة وموقع المطلة بصلية صواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية، اليوم الجمعة.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من صباح يوم الجمعة 09-08-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.