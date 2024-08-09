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دروس من الثانوية العامة.. "الهواري" يلقي خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يلقي الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر حول "دروس من الثانوية العامة.

وقال الهواري، إن خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر تتناول محاور "ضرورة العلم، والإيمان بالله، الذكاءات المتعددة والتوظيف النبوي، ونداء إلى الأسر، والجامعات (الوظيفة التربوية، الواقع المر، وأخيرا امتحان الآخرة".

واعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضي، نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح بلغت 81.3%.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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