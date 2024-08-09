رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة خارجية بسبب تحذير من احتمالية وقوع زلزال قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ)

ألغى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، رحلته المقررة لمدة 4 أيام إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تزايد خطر وقوع زلزال قوي محتمل في منطقة شاسعة من المحيط الهادئ تمتد من جنوب غرب إلى وسط اليابان.



وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي، بعد حضور مراسم السلام في ناجازاكي بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين للقصف الذري الأمريكي، إنه ألغى رحلته الخارجية للتركيز على استجابة الحكومة ونشر المعلومات فيما يتعلق بزلزال ضخم محتمل.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، حذرت أمس الخميس، من تزايد مخاطر حدوث زلزال ضخم يضرب البلاد في أعقاب زلزال سابق بقوة 1 ,7 درجة ضرب المناطق الواقعة جنوب غربي اليابان.

ووفقا لتقديرات الوكالة، عقب تحليل أجرته بخصوص زلازل سابقة، فإن فرص وقوع هزة أرضية واسعة النطاق مركزها منطقة حوض نانكاي، الواقع جنوب الجزيرة الرئيسية في اليابان، أعلى نسبيا من الأوقات العادية.