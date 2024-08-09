تميم المراغي قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الشيخ يسري عزام إمام وخطيب المسجد حول "نعمة المياه"، ويتلو القرآن الشيخ أحمد تميم المراغي.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "نعمة المياه، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.