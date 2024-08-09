جيش الاحتلال يبدأ عملية جديدة في خان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدئه عملية عسكرية "هجومية" في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن الجيش الإسرائيلي عن إخلاء وعملية عسكرية في خان يونس، ففي 27 يوليو الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان الأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن لديه "معلومات استخباراتية"، تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة الإنسانية".

وحول العملية الجديد في خان يونس، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل نشاطه العملياتي الدقيق القائم على المعلومات الاستخباراتية في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.