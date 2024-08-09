بيان عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت بيانًا، قالت فيه إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم".

وأوصت السفارة الأمريكيين الذين يختارون البقاء بلبنان بإعداد خطط لحالات الطوارئ لفترة طويلة.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة في وقت سابق إلى أن العديد من شركات الطيران قامت بتعليق أو إلغاء رحلاتها إلى بيروت، وتم بيع العديد من الرحلات الجوية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.