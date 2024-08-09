شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية قائمة على النضج السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية خلال الفترة الراهنة قائمة على النضج السياسى فالجميع يدرك دوره، وأصبحنا ننتقل من مرحة الفوضى والصراع إلى مرحلة النضج والرقابة، فى علاقة قائمة على احترام المواطن، فقد تغيرت نظرة الحكومة بعد الحوار الوطنى للقوى السياسية لأنها فوجئت أن هذه القوى تملك قدرة كبيرة على تقديم التوصيات الهامة فى الملفات الصعبة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات لليوم السابع، إلى أن تغيرات هذه النظرة قد تغير من قوى مبعثرة إلى قوى سياسية ناضجة قادرة على التعبير عن الرأى العام، وتغيرت تلك النظرة بين الحكومة والبرلمان، الذى بات يقوم بدوره الرقابى بشكل من الجدية والدقة، موضحا أن الحكومة الجديدة تملك فلسفة مختلفة تتضح فى المجموعات الوزارية وطريقة اختيار الوجوه، والاستراتيجية الجديدة التى تتبعها فى التعاطى اليومى مع الرأى والإعلام والحوار الوطنى والبرلمان بجدية وشفافية.